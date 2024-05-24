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Никифор Никифоров

Место рождения

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

1758

Дата смерти

11.09.1821

Пол

Мужской

Добавил:

ID
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Никифор Степанов

Мать: Авдотья Никифорова

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Иванова

брак1 не наш
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Прасковья Никифорова

Мать ребёнка: Марина Иванова

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Неонила Никифорова

Мать ребёнка: Марина Иванова

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анисья Никифорова

Мать ребёнка: Марина Иванова

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1787

Сын: Авраам Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иосиф Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1791

Дочь: Анастасия Никифорова

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1793

Сын: Филипп Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1802

Сын: Степан Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1806

Дочь: Татьяна Никифорова

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1810

Сын: Михаил Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Смерть
11.09.1821

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