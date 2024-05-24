Никифор Никифоров
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти11.09.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Никифор Степанов
Мать: Авдотья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Иванова
брак1 не наш
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Прасковья Никифорова
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Неонила Никифорова
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анисья Никифорова
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Авраам Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иосиф Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Рождение ребёнка
29.10.1791
Дочь: Анастасия Никифорова
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Рождение ребёнка
03.07.1793
Сын: Филипп Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Рождение ребёнка
13.07.1802
Сын: Степан Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Рождение ребёнка
12.01.1806
Дочь: Татьяна Никифорова
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Рождение ребёнка
08.11.1810
Сын: Михаил Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Смерть
11.09.1821