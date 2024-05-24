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Дарья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

25.06.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ID
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Никифоров

Рождение ребёнка
1787

Сын: Авраам Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иосиф Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1791

Дочь: Анастасия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1793

Сын: Филипп Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1802

Сын: Степан Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1806

Дочь: Татьяна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1810

Сын: Михаил Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Смерть
25.06.1842
Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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