Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти25.06.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
1787
Сын: Авраам Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иосиф Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
29.10.1791
Дочь: Анастасия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
03.07.1793
Сын: Филипп Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
13.07.1802
Сын: Степан Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
12.01.1806
Дочь: Татьяна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
08.11.1810
Сын: Михаил Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Смерть
25.06.1842
Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)