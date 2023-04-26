(? Дорогова) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(? Дорогова) Мария Максимовна

(? Дорогова) Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1876

Дочь: Матрена Максимовна

Отец ребёнка: Петров Максим Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров ? Максимович

Отец ребёнка: Петров Максим Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров ? Максимович

Отец ребёнка: Петров Максим Петрович

Смерть
Неизвестно
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