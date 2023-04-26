(? Дорогова) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1876
Дочь: Матрена Максимовна
Отец ребёнка: Петров Максим Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров ? Максимович
Отец ребёнка: Петров Максим Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров ? Максимович
Отец ребёнка: Петров Максим Петрович
Смерть
Неизвестно