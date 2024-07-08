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Иван Ильич

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Илья Семенович

Мать: Жена Ильи

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Тарах Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Ильин Александр Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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