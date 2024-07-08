Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Илья Семенович
Мать: Жена Ильи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Тарах Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно