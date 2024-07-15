Васильева Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Никифор Мартемьянович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Васильева) Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Васильев Никифор Мартемьянович

Смерть
Неизвестно

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