Белкина (Ковязина) Домна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина (Ковязина) Домна Матвеевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ковязин Матвей Самойлович

Мать: Ковязина Акулина Сергеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1848

Муж: Белкин Евсей Елисеевич

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №10, метрическая книга за 1848 год, Архангельская церковь, село Кривополянье, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: села Кривополянья Василий Тушов, Дементий ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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