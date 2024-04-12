Белкин Евсей Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелкин Евсей Елисеевич

Белкин Евсей Елисеевич

Место рождения

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1848

Жена: Белкина Домна Матвеевна

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №10, метрическая книга за 1848 год, Архангельская церковь, село Кривополянье, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: села Кривополянья Василий Тушов, Дементий ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close