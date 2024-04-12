Белкин Евсей Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
1848
Жена: Белкина Домна Матвеевна
Брак: запись о браке №10, метрическая книга за 1848 год, Архангельская церковь, село Кривополянье, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: села Кривополянья Василий Тушов, Дементий ... Показать все
Смерть
Неизвестно