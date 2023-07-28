Ковязина (Неретина) Акулина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1813
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1813 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Ковязин Матвей Самойлович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Горохова Татьяна Матвевна
Отец ребёнка: Ковязин Матвей Самойлович
Рождение ребёнка
30.08.1820
Дочь: Ковязина Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Ковязин Матвей Самойлович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Бохолдина Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Ковязин Матвей Самойлович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Ковязин Матвей Самойлович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Белкина Домна Матвеевна
Отец ребёнка: Ковязин Матвей Самойлович
Рождение ребёнка
20.11.1833
Дочь: Ковязина Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Ковязин Матвей Самойлович
Восприемниками при крещении были Климонт Алексеев Будаев и жена Андрея Савельева Ветрова Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ковязина Матрена Матвеевна
Отец ребёнка: Ковязин Матвей Самойлович
Смерть
Неизвестно