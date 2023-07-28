Ковязина (Неретина) Акулина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковязина (Неретина) Акулина Сергеевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1813

Муж: Ковязин Матвей Самойлович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1813 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ковязин Архип Матвеевич

Отец ребёнка: Ковязин Матвей Самойлович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Горохова Татьяна Матвевна

Отец ребёнка: Ковязин Матвей Самойлович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.08.1820

Дочь: Ковязина Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Ковязин Матвей Самойлович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Бохолдина Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Ковязин Матвей Самойлович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ковязин Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Ковязин Матвей Самойлович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Белкина Домна Матвеевна

Отец ребёнка: Ковязин Матвей Самойлович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.11.1833

Дочь: Ковязина Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Ковязин Матвей Самойлович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были Климонт Алексеев Будаев и жена Андрея Савельева Ветрова Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ковязина Матрена Матвеевна

Отец ребёнка: Ковязин Матвей Самойлович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно