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Ковязина Матрена Матвеевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Ковязин Матвей Самойлович

Мать: Ковязина Акулина Сергеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1852

Муж: Василий

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №8, метрическая книга за 1852 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: сельца Журавинок Осип Иванов и ... Показать все
Смерть
Неизвестно