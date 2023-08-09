Ковязина Матрена Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
1852
Муж: Василий
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №8, метрическая книга за 1852 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: сельца Журавинок Осип Иванов и ... Показать все
Смерть
Неизвестно