Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1852
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №8, метрическая книга за 1852 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: сельца Журавинок Осип Иванов и ... Показать все
Демобилизация
1852
1852 - отставной солдат
Смерть
Неизвестно