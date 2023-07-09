Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1852

Жена: Ковязина Матрена Матвеевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №8, метрическая книга за 1852 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: сельца Журавинок Осип Иванов и ... Показать все
Демобилизация
1852
1852 - отставной солдат
Смерть
Неизвестно
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