Зубков Яков Фёдорович
Место рождения
Дата рождения15.10.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1901
Отец: Зубков Фёдор Кузьмич
Мать: Зубков Агафья Степановна
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Крещение
24.10.1901
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно