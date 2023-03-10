Зубков Фёдор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Мать ребёнка: Зубков Агафья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубков Агафья Степановна
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
15.10.1901
Мать ребёнка: Зубков Агафья Степановна
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
12.03.1908
Дочь: (Зубков) Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Зубков Агафья Степановна
МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно