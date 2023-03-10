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Зубков Фёдор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Зубков Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Зубков Агафья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубков Агафья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
15.10.1901

Сын: Зубков Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Зубков Агафья Степановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
12.03.1908

Дочь: (Зубков) Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Зубков Агафья Степановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно

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