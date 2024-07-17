Конов Иван Денисович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Конов Денис Кононович
Мать: Конова Ефимия Федоровна
по РС9
Бракосочетание
13.10.1857
6 13 10 1857 (Конов) Иван Денисович Денис Кононович 18 Тшлыково 1 1839 (Разгуляева) Февронья Михайловна Михаил Савельевич 15 Тшлыково 1 1842 Тшлыково крестьянин Даниил Денисович Тшлыково крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно