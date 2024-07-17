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Конов Иван Денисович

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Конов Денис Кононович

Мать: Конова Ефимия Федоровна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
по РС9
Бракосочетание
13.10.1857

Жена: Конова (Разгуляева) Февронья Михайловна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
6 13 10 1857 (Конов) Иван Денисович Денис Кононович 18 Тшлыково 1 1839 (Разгуляева) Февронья Михайловна Михаил Савельевич 15 Тшлыково 1 1842 Тшлыково крестьянин Даниил Денисович Тшлыково крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно

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