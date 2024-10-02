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Dahlinger Wendel

Место рождения

Langenalb, Straubenhardt, Baden

Дата рождения

1611

Дата смерти

22.06.1698

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1647 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1611

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
vieljärige Anwalt / адвокат с давним стажем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1647

Сын: Dahlinger Conrad

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.06.1698

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