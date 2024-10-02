Dahlinger Wendel
Место рожденияLangenalb, Straubenhardt, Baden
Дата рождения1611
Дата смерти22.06.1698
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1611
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
vieljärige Anwalt / адвокат с давним стажем
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1647
Сын: Dahlinger Conrad
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.06.1698