Тохтамыш Параскева Федоровна
Место рожденияРоссия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1826
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Аферова Феодора Михайловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Левтерович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1844
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Тараш София Михайловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Левтерович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Чорабай Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Левтерович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Алтын Мария Михайловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Левтерович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Тохтамыш Левтер Михайлович
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Левтерович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.12.1868
Дочь: Коссе Кирикия Михайловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Левтерович
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , ф - 426-1-1 / лист № 156 /, Николаевская церковь м/к 1868г./ зап.№ 40 /
Смерть
Неизвестно