Тохтамыш Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТохтамыш Параскева Федоровна

Тохтамыш Параскева Федоровна

Место рождения

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Аферова Феодора Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Левтерович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1844

Муж: Тохтамыш Михаил Левтерович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Тараш София Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Левтерович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Чорабай Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Левтерович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Алтын Мария Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Левтерович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Тохтамыш Левтер Михайлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Левтерович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.12.1868

Дочь: Коссе Кирикия Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Левтерович

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , ф - 426-1-1 / лист № 156 /, Николаевская церковь м/к 1868г./ зап.№ 40 /
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close