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Тохтамыш Левтер Михайлович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Тохтамыш Михаил Левтерович

Мать: Тохтамыш Параскева Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
26.05.1880

Жена: Тохтамыш Матрена Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1880г.лист-215,зап.-7,ГАДО,Ф 426-1-3
Рождение ребёнка
16.01.1888

Дочь: Калафат Прасковья Левтировна

Мать ребёнка: Тохтамыш Матрена Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф-426-1-5 / стр.№ 91 /, м/к 1888г. / зап.№ 7 /.Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно
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