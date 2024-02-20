Тохтамыш (Тышлек) Матрена Дмитриевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Дата рождения05.11.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1863
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Николаевская церковь,м/к-1863г.-лист-12,зап.-29,ГАДО,Ф 426-1-1
Крещение
12.11.1863
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-12,зап.-29,ГАДО,Ф 426-1-1 | Восприемники: Ново Каракубские поселяне : Савва Дмитриевич Узбек и Ксения Лазаревна Узбек
Бракосочетание
26.05.1880
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1880г.лист-215,зап.-7,ГАДО,Ф 426-1-3
Рождение ребёнка
16.01.1888
Дочь: Калафат Прасковья Левтировна
Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф-426-1-5 / стр.№ 91 /, м/к 1888г. / зап.№ 7 /.Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно