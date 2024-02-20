Тышлек Кириакия Трандафилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Кириакия Трандафилова

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Около 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.11.1863

Дочь: Тохтамыш Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Левтерович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Николаевская церковь,м/к-1863г.-лист-12,зап.-29,ГАДО,Ф 426-1-1
Бракосочетание
До 1863

Муж: Тышлек Дмитрий Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1865
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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