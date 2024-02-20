Тышлек Кириакия Трандафилова
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиОколо 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1835
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.11.1863
Дочь: Тохтамыш Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Левтерович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Николаевская церковь,м/к-1863г.-лист-12,зап.-29,ГАДО,Ф 426-1-1
Бракосочетание
До 1863
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1865
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /