Аферова (Тохтамыш) Феодора Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аферова (Тохтамыш) Феодора Михайловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
Около 1844

Отец: Тохтамыш Михаил Левтерович

Мать: Тохтамыш Параскева Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
01.11.1865

Муж: Аферов Стефан Левтерович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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