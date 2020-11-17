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Стяжкин Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1950

Дата смерти

17.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1950

Отец: Стяжкин Петр Семенович

Мать: Стяжкина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
12.02.1973

Дочь: Вихарева Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Стяжкина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
12.04.1976

Дочь: Стяжкина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Стяжкина Нина Васильевна

Смерть
17.11.2020

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