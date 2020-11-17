Стяжкин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1950
Дата смерти17.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1950
Отец: Стяжкин Петр Семенович
Мать: Стяжкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
12.02.1973
Дочь: Вихарева Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Стяжкина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
12.04.1976
Дочь: Стяжкина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Стяжкина Нина Васильевна
Смерть
17.11.2020