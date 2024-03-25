Вихарева Оксана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1973
Отец: Стяжкин Николай Петрович
Мать: Стяжкина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
12.05.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вихарев Николай Николаевич
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.08.2001
Отец ребёнка: Вихарев Николай Николаевич