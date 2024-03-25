Вихарева Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихарева Оксана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1973

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2001 г.р.

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1973

Отец: Стяжкин Николай Петрович

Мать: Стяжкина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
12.05.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихарев Николай Николаевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.08.2001

Сын: Вихарев Илья Николаевич

Отец ребёнка: Вихарев Николай Николаевич

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