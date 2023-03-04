Рудина Стефанида Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудина Стефанида Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Катерина Андреевна

Отец ребёнка: Рудин Андрей Дорофеевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Рудин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Рудин Андрей Дорофеевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Рудин Дорофей Андреевич

Отец ребёнка: Рудин Андрей Дорофеевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Рудин Андрей Дорофеевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Рудин Андрей Дорофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудин Андрей Дорофеевич

Смерть
После 1810
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