Рудина Стефанида Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Катерина Андреевна
Отец ребёнка: Рудин Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Рудин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Рудин Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Рудин Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Рудин Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Рудин Андрей Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1810