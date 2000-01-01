Рудин Дорофей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудин Дорофей Андреевич

Рудин Дорофей Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Рудин Андрей Дорофеевич

Мать: не указана

Смерть
После 1811
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close