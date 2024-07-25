Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Даниловна

Екатерина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Симаков Егор\\Георгий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Иван Егорович

Отец ребёнка: Симаков Егор\\Георгий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Алексей Егорович

Отец ребёнка: Симаков Егор\\Георгий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Михаил Егорович

Отец ребёнка: Симаков Егор\\Георгий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.