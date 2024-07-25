Екатерина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Симаков Егор\\Георгий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Иван Егорович
Отец ребёнка: Симаков Егор\\Георгий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Алексей Егорович
Отец ребёнка: Симаков Егор\\Георгий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Михаил Егорович
Отец ребёнка: Симаков Егор\\Георгий Прокопьевич
Смерть
Неизвестно