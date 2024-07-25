Симаков Егор\\Георгий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Иван Егорович
Мать ребёнка: Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Алексей Егорович
Мать ребёнка: Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Михаил Егорович
Мать ребёнка: Екатерина Даниловна
Смерть
Неизвестно