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Симаков Егор\\Георгий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Симаков Прокопий Ильич

Мать: Симакова (Чистякова) Стефанида Алимпиевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Иван Егорович

Мать ребёнка: Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Алексей Егорович

Мать ребёнка: Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Михаил Егорович

Мать ребёнка: Екатерина Даниловна

Смерть
Неизвестно

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