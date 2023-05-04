Куроптев Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти01.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Куроптев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1883 по 1943
Рождение ребёнка
19.12.1905
Сын: Куроптев Николай Степанович
Мать ребёнка: Куроптева Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Куроптев Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1912
Сын: Куроптев Прокопий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1922
Дочь: Куроптева Елена Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.07.1943