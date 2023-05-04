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Куроптев Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

01.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Куроптев Василий

Мать: Куроптева Евдокия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куроптева Василиса Яковлевна

Место жительства
С 1883 по 1943
Рождение ребёнка
19.12.1905

Сын: Куроптев Николай Степанович

Мать ребёнка: Куроптева Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Куроптев Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1912

Сын: Куроптев Прокопий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1922

Дочь: Куроптева Елена Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.07.1943

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