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Куроптев Николай Степанович

Место рождения

Участок Кирилловский Алларского р-на Иркутской обл.

Дата рождения

19.12.1905

Дата смерти

20.03.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1905

Отец: Куроптев Степан Васильевич

Мать: Куроптева Василиса Яковлевна

Участок Кирилловский Алларского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
02.02.1947

Дочь: Сёмина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Куроптева Ульяна Федоровна

Д. Вершина, Аларского р-на, Иркутской обл.
Смерть
20.03.1966