Куроптев Николай Степанович
Место рожденияУчасток Кирилловский Алларского р-на Иркутской обл.
Дата рождения19.12.1905
Дата смерти20.03.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1905
Участок Кирилловский Алларского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
02.02.1947
Дочь: Сёмина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Куроптева Ульяна Федоровна
Д. Вершина, Аларского р-на, Иркутской обл.
Смерть
20.03.1966