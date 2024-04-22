Бурцева (Барановская) Варвара Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения29.11.1893 ст.
Дата смерти27.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1893 ст.
Запись №63 Колпинской церкви (Лакуши). Восприемники деревни Лобосова крестьянин Михей Константинов и деревни Ершова крестьянская жена Мария Евстафиева.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1985
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область