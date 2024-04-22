Бурцева (Барановская) Варвара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурцева (Барановская) Варвара Тимофеевна

Бурцева (Барановская) Варвара Тимофеевна

Место рождения

Лобосово, Сутоцкая волость, Себежский уезд

Дата рождения

29.11.1893 ст.

Дата смерти

27.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1893 ст.

Отец: Барановский Тимофей Григорьевич

Мать: Барановская Ольга Степановна

Лобосово, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Запись №63 Колпинской церкви (Лакуши). Восприемники деревни Лобосова крестьянин Михей Константинов и деревни Ершова крестьянская жена Мария Евстафиева.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурцев Николай Григорьевич

Смерть
27.06.1985
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close