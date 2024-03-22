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Слесарев Семен Петрович

Место рождения

Ивановка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Слесарев Петр Маркович

Мать: не указана

Ивановка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
?.01.1943
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
77 гв сп Прибалтийского фронта
Военная награда
28.01.1944
Орден Красного Знамени
Военная награда
16.05.1945
Медаль «За отвагу» В/ч 141 аминп
Военная награда
16.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно

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