Слесарев Семен Петрович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Слесарев Петр Маркович
Мать: не указана
Военная служба
?.01.1943
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
77 гв сп Прибалтийского фронта
Военная награда
28.01.1944
Орден Красного Знамени
Военная награда
16.05.1945
Медаль «За отвагу» В/ч 141 аминп
Военная награда
16.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно