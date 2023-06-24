Хлопин Николай Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлопин Николай Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлопин Виталий Николаевич

Мать: Капитолина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлопина Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлопина Марина Николаевна

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлопин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлопин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

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