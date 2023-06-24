Хлопин Николай Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлопин Виталий Николаевич
Мать: Капитолина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлопина Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлопина Марина Николаевна
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлопин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлопин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина