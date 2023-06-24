Хлопин Виталий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлопин Виталий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлопин Николай Михайлович

Мать: Хлопина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1969

Сын: Хлопин Евгений Витальевич

Мать ребёнка: Капитолина

Рождение ребёнка
12.05.?

Сын: Хлопин Андрей Витальевич

Мать ребёнка: Капитолина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлопин Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Капитолина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлопин Николай Витальевич

Мать ребёнка: Капитолина

Смерть
Неизвестно