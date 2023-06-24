Хлопин Виталий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлопин Николай Михайлович
Мать: Хлопина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1969
Сын: Хлопин Евгений Витальевич
Мать ребёнка: Капитолина
Рождение ребёнка
12.05.?
Мать ребёнка: Капитолина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлопин Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Капитолина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлопин Николай Витальевич
Мать ребёнка: Капитолина
Смерть
Неизвестно