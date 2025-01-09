Есиков Василий Петрович 01.01.1813 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Есиков Василий Петрович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 01.01.1813 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Есиков Петр Егорович29.07.1783 ст. г.р.
Мать
Есикова Василиса ЯковлевнаОколо 1785 г.р.
Супруги
Есикова (Познякова) Екатерина ИвановнаОколо 1811 г.р.
Дети
Есиков Филипп Васильевич12.11.1840 ст. г.р.
Елена МатвеевнаОколо 1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1813 ст.

Отец: Есиков Петр Егорович

Мать: Есикова Василиса Яковлевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
11.01.1831 ст.

Жена: Есикова (Познякова) Екатерина Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
12.11.1840 ст.

Сын: Есиков Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Есикова (Познякова) Екатерина Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Есикова (Познякова) Екатерина Ивановна

Смерть
После 1858

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