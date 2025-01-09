Есиков Василий Петрович
мужской, родился 01.01.1813 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецЕсиков Петр Егорович29.07.1783 ст. г.р.
МатьЕсикова Василиса ЯковлевнаОколо 1785 г.р.
Супруги
Есикова (Познякова) Екатерина ИвановнаОколо 1811 г.р.
Дети
Есиков Филипп Васильевич12.11.1840 ст. г.р.
Елена МатвеевнаОколо 1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1813 ст.
Отец: Есиков Петр Егорович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1831 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1840 ст.
Мать ребёнка: Есикова (Познякова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Есикова (Познякова) Екатерина Ивановна
Смерть
После 1858