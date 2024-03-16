Богачева Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1935
Дочь: Лаптева (Богачева) Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Богачев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1937
Дочь: Степаненко (Богачева) Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Богачев Владимир Иванович
Смерть
1985
Причина смерти: УГОРЕЛИ В ДОМЕ