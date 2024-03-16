Богачева Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачева Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1935

Дочь: Лаптева (Богачева) Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Богачев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
21.07.1937

Дочь: Степаненко (Богачева) Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Богачев Владимир Иванович

Смерть
1985
Причина смерти: УГОРЕЛИ В ДОМЕ

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