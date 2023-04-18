Дунаева (Братановская) Лия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева (Братановская) Лия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1936

Дата смерти

18.04.2023

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1936

Отец: Братановский Иван

Мать: Братановская Мария

Рождение ребёнка
11.07.1966

Дочь: Микрюкова (Дунаева) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Дунаев Николай

Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.12.1967

Дочь: Кораблева (Дунаева) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Дунаев Николай

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
18.04.2023

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