Дунаева (Братановская) Лия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1936
Дата смерти18.04.2023
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1936
Отец: Братановский Иван
Мать: Братановская Мария
Рождение ребёнка
11.07.1966
Дочь: Микрюкова (Дунаева) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Дунаев Николай
Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.12.1967
Дочь: Кораблева (Дунаева) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Дунаев Николай
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
18.04.2023