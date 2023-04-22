Дунаев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунаев Николай

Дунаев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.08.?

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1966

Дочь: Микрюкова (Дунаева) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Дунаева (Братановская) Лия Ивановна

Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.12.1967

Дочь: Кораблева (Дунаева) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Дунаева (Братановская) Лия Ивановна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
02.08.?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.