Дунаев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.08.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1966
Дочь: Микрюкова (Дунаева) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Дунаева (Братановская) Лия Ивановна
Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.12.1967
Дочь: Кораблева (Дунаева) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Дунаева (Братановская) Лия Ивановна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
02.08.?