Новик Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новик Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новик Василий Андреевич

Мать ребёнка: Новик Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новик Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Новик Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новик Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Новик Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новик Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Новик Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новик Николай Андреевич

Мать ребёнка: Новик Валентина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новик Валентина Егоровна

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