Новик Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новик Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новик Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новик Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Новик Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новик Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Новик Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новик Валентина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новик Валентина Егоровна