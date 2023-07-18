Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Новик Николай Андреевич
Новик Николай Андреевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Новик Андрей
Мать
Новик (Канашева) Валентина Егоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Новик Андрей
Мать:
Новик Валентина Егоровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь