Новик Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовик Николай Андреевич

Новик Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новик Андрей

Мать: Новик Валентина Егоровна