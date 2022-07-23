Окулова Анна Уарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Место жительства
1887
Коквицы, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
дочь крестьянина Коквицкого погоста
Бракосочетание
22.02.1888 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Палевицы, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно