Окулова Анна Уарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окулова Анна Уарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Место жительства
1887
Коквицы, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
дочь крестьянина Коквицкого погоста
Бракосочетание
22.02.1888 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Палевицы, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
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Смерть
Неизвестно

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