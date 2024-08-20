Качина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКачина Анна Михайловна

Качина Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Ананий Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин Павел Ананьевич

Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин Яков Ананьевич

Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич

Рождение ребёнка
11.05.1890

Дочь: (Качина) Гликерия Ананьевна

Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.08.1891

Дочь: Симанова (Качина) Наталья Ананьевна

Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.10.1894

Сын: Качин Дмитрий Ананьевич

Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.04.1899

Сын: Качин Федор Ананьевич

Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.01.1902

Сын: Качин Симеон Ананьевич

Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.02.1904

Сын: Качин Антоний Ананьевич

Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.03.1906

Дочь: (Качина) Мария Ананьевна

Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.07.1907

Сын: Качин Борис Ананьевич

Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.01.1910

Сын: Качин Иоанн Ананьевич

Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.06.1911

Сын: Качин Афанасий Ананьевич

Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.