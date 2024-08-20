Качина Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качин Яков Ананьевич
Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич
Рождение ребёнка
11.05.1890
Дочь: (Качина) Гликерия Ананьевна
Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич
Рождение ребёнка
13.08.1891
Дочь: Симанова (Качина) Наталья Ананьевна
Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич
Рождение ребёнка
19.10.1894
Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич
Рождение ребёнка
15.04.1899
Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич
Рождение ребёнка
31.01.1902
Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич
Рождение ребёнка
28.02.1904
Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич
Рождение ребёнка
30.03.1906
Дочь: (Качина) Мария Ананьевна
Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич
Рождение ребёнка
16.07.1907
Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич
Рождение ребёнка
17.01.1910
Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич
Рождение ребёнка
16.06.1911
Отец ребёнка: Качин Ананий Савельевич
Смерть
Неизвестно