Симанова (Качина) Наталья Ананьевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1891
Отец: Качин Ананий Савельевич
Мать: Качина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1913
Дочь: Симанова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Симанов Федор Стефанович
Рождение ребёнка
27.12.1917
Отец ребёнка: Симанов Федор Стефанович
Смерть
Неизвестно