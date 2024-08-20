Симанова (Качина) Наталья Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанова (Качина) Наталья Ананьевна

Место рождения

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

13.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1891

Отец: Качин Ананий Савельевич

Мать: Качина Анна Михайловна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симанов Федор Стефанович

Рождение ребёнка
06.03.1913

Дочь: Симанова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Симанов Федор Стефанович

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.12.1917

Сын: Симанов Стефан Федорович

Отец ребёнка: Симанов Федор Стефанович

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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