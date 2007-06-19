Якуть Александр Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1948
Дата смерти19.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1974
Дочь: Мельник Светлана Александровна
Мать ребёнка: Якуть Галина Ромуальдовна
Рождение ребёнка
12.09.1979
Дочь: Войтусенок Лилия Александровна
Мать ребёнка: Якуть Галина Ромуальдовна
Смерть
19.06.2007