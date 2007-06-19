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Якуть Александр Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1948

Дата смерти

19.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1948

Отец: Якуть Иосиф Константинович

Мать: Якуть (Бебко) Мария Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якуть Галина Ромуальдовна

Рождение ребёнка
26.04.1974

Дочь: Мельник Светлана Александровна

Мать ребёнка: Якуть Галина Ромуальдовна

Рождение ребёнка
12.09.1979

Дочь: Войтусенок Лилия Александровна

Мать ребёнка: Якуть Галина Ромуальдовна

Смерть
19.06.2007

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