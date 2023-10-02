Кузубов Александр Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1997
Сын: Кузубов Александр Александрович
Мать ребёнка: Кузубова Маргарита Николаевна
Рождение ребёнка
20.10.2000
Сын: Аборт Аборт
Мать ребёнка: Кузубова Маргарита Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузубова Маргарита Николаевна