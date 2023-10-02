Кузубов Александр Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузубов Александр Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1997

Сын: Кузубов Александр Александрович

Мать ребёнка: Кузубова Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
20.10.2000

Сын: Аборт Аборт

Мать ребёнка: Кузубова Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузубова Маргарита Николаевна

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