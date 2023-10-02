Кузубова Маргарита Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1970
Отец: Шаруда Николай
Рождение ребёнка
15.09.1997
Сын: Кузубов Александр Александрович
Отец ребёнка: Кузубов Александр Пантелеевич
Рождение ребёнка
20.10.2000
Сын: Аборт Аборт
Отец ребёнка: Кузубов Александр Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузубов Александр Пантелеевич