Кузубова Маргарита Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузубова Маргарита Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

1950 г.р.

Дети

1997 г.р.
2000 г.р.
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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1970

Отец: Шаруда Николай

Мать: Тонконоженко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1997

Сын: Кузубов Александр Александрович

Отец ребёнка: Кузубов Александр Пантелеевич

Рождение ребёнка
20.10.2000

Сын: Аборт Аборт

Отец ребёнка: Кузубов Александр Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузубов Александр Пантелеевич

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