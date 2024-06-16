Панир כ"א בשבט — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панир כ"א בשבט

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бово Максум

Мать: Чини

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков כ"ח בניסן

Отец ребёнка: Пулатов Рубен ח באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахмал ו בניסן

Отец ребёнка: Пулатов Рубен ח באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Пулатов Рубен ח באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пулатов Симхо כ בתשרי

Отец ребёнка: Пулатов Рубен ח באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мафрат

Отец ребёнка: Пулатов Рубен ח באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосон

Отец ребёнка: Пулатов Рубен ח באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаак

Отец ребёнка: Пулатов Рубен ח באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авромхаим

Отец ребёнка: Пулатов Рубен ח באדר

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