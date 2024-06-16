Панир כ"א בשבט
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бово Максум
Мать: Чини
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков כ"ח בניסן
Отец ребёнка: Пулатов Рубен ח באדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахмал ו בניסן
Отец ребёнка: Пулатов Рубен ח באדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Пулатов Рубен ח באדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пулатов Рубен ח באדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мафрат
Отец ребёнка: Пулатов Рубен ח באדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосон
Отец ребёнка: Пулатов Рубен ח באדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаак
Отец ребёнка: Пулатов Рубен ח באדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авромхаим
Отец ребёнка: Пулатов Рубен ח באדר