Пулатов Рубен ח באדר
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моше Полот כו" בכסלו
Мать: Лио Ботур ט בתשרי
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков כ"ח בניסן
Мать ребёнка: Панир כ"א בשבט
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахмал ו בניסן
Мать ребёнка: Панир כ"א בשבט
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Мать ребёнка: Панир כ"א בשבט
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панир כ"א בשבט
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рая
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мафрат
Мать ребёнка: Панир כ"א בשבט
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосон
Мать ребёнка: Панир כ"א בשבט
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаак
Мать ребёнка: Панир כ"א בשבט
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авромхаим
Мать ребёнка: Панир כ"א בשבט