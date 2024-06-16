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Пулатов Рубен ח באדר

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моше Полот כו" בכסלו

Мать: Лио Ботур ט בתשרי

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков כ"ח בניסן

Мать ребёнка: Панир כ"א בשבט

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахмал ו בניסן

Мать ребёнка: Панир כ"א בשבט

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Мать ребёнка: Панир כ"א בשבט

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пулатов Симхо כ בתשרי

Мать ребёнка: Панир כ"א בשבט

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рая

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мафрат

Мать ребёнка: Панир כ"א בשבט

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосон

Мать ребёнка: Панир כ"א בשבט

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаак

Мать ребёнка: Панир כ"א בשבט

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авромхаим

Мать ребёнка: Панир כ"א בשבט

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