Христина Андреева 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Христина Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Филипп Матвеев1818 г.р.
Степан Давыдов1817 г.р.
Дети
Федора Степанова1849 г.р.
Федора Степанова1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Давыдов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Федора Степанова

Отец ребёнка: Степан Давыдов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

48

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Федора Степанова

Отец ребёнка: Степан Давыдов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Бракосочетание
17.07.1874

Муж: Филипп Матвеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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