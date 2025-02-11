Христина Андреева
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Филипп Матвеев1818 г.р.
Степан Давыдов1817 г.р.
Дети
Федора Степанова1849 г.р.
Федора Степанова1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Давыдов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Федора Степанова
Отец ребёнка: Степан Давыдов
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Федора Степанова
Отец ребёнка: Степан Давыдов
Место жительства
1858
Бракосочетание
17.07.1874
Муж: Филипп Матвеев
Смерть
Неизвестно