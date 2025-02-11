Федора Степанова 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Федора Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1849, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Степан Давыдов1817 г.р.
Мать
Христина Андреева1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Степан Давыдов

Мать: Христина Андреева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

48

Смерть
Неизвестно

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