Федора Степанова
женский, родилась 1849, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСтепан Давыдов1817 г.р.
МатьХристина Андреева1820 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Степан Давыдов
Мать: Христина Андреева
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно