Пикалова (Лебедева) Галина Александровна 03.07.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пикалова (Лебедева) Галина Александровна

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

03.07.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикалов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
23.06.1986

Дочь: Пикалова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Пикалов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1988

Сын: Пикалов Александр Сереевич

Отец ребёнка: Пикалов Сергей Иванович

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