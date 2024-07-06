Пикалова (Лебедева) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения03.07.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1986
Дочь: Пикалова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Пикалов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1988
Сын: Пикалов Александр Сереевич
Отец ребёнка: Пикалов Сергей Иванович