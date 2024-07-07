Пикалов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения17.02.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1962
Отец: Пикалов Иван Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1986
Дочь: Пикалова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Пикалова (Лебедева) Галина Александровна
Рождение ребёнка
14.07.1988
Сын: Пикалов Александр Сереевич
Мать ребёнка: Пикалова (Лебедева) Галина Александровна