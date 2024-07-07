Пикалов Сергей Иванович 17.02.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пикалов Сергей Иванович

Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
17.02.1962

Отец: Пикалов Иван Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова (Лебедева) Галина Александровна

Рождение ребёнка
23.06.1986

Дочь: Пикалова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Пикалова (Лебедева) Галина Александровна

Рождение ребёнка
14.07.1988

Сын: Пикалов Александр Сереевич

Мать ребёнка: Пикалова (Лебедева) Галина Александровна

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