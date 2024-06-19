Крушельницкий Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Крушельницкий Иосиф Степанович
Мать ребёнка: Крушельницкая Ефросиния Станиславовна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Крушельницкий Илья Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Крушельницкий Никифор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно