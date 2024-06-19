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Крушельницкий Степан Иванович

Место рождения

Радовцы, Хмельницька область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Радовцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушельницкая Ефросиния Станиславовна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Крушельницкий Иосиф Степанович

Мать ребёнка: Крушельницкая Ефросиния Станиславовна

Радовцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Крушельницкий Илья Степанович

Мать ребёнка: не указана

Радовцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Крушельницкий Никифор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Радовцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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